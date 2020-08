Der Inselstaat Mauritius hat wegen eines Öl-Lecks an einem Frachter den Umweltnotstand ausgerufen.

Das Schiff war vor gut zwei Wochen vor der Küste auf Grund gelaufen. Auf Bildern ist zu sehen, dass sich im Meer ein Ölteppich ausbreitet. Der Premierminister von Mauritius, Jugnauth, bat das Ausland um Hilfe. Der Regierungschef sagte, das Schiff habe 4.000 Tonnen Schweröl geladen. Die Naturschutzgebiete in der Nähe seien dadurch bedroht.



Die für den Frachter zuständige japanische Firma entschuldigte sich für das Unglück. Sie kündigte an, alles zu tun, um das Öl zu bergen und das Schiff sicher zu entfernen. Mauritius liegt in der Nähe von Madagaskar im Indischen Ozean.