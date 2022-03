EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte Mittwochfrüh im ZDF, jeder und jede in der Europäischen Union könne dazu beitragen, dass Europa sich von Gas, Öl und Kohle aus Russland unabhängig mache – nämlich durch das Einsparen von Energie. Ähnliche Ratschläge kommen von der Bundesregierung. Sie lehnt einen Stopp des Imports von fossilen Energiequellen aus Russland, wie Vertreter der Zivilgesellschaft ihn in einem offenen Brief fordern, ab und begründet dies mit drohenden wirtschaftlichen Folgen.Welche Möglichkeiten haben wir also? Ein Überblick.