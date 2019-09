Bundesumweltministerin Schulze will Ölheizungen mittelfristig verbieten.

Zur Erreichung der Klimaziele brauche man einen Mix aus Verboten und Anreizen, sagte die SPD-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". So könne man beispielsweise Hilfen für eine Umrüstung alter Ölheizungen anbieten, diese müssten dann aber nach einer Übergangsphase von zehn Jahren komplett abgeschaltet werden. Anders werde es nicht gehen, da Appelle an die Vernunft nicht genügten, betonte Schulze. Schätzungen zufolge gibt es vor allem in Einfamilienhäusern auf dem Land noch bis zu sechs Millionen Ölheizungen, die Wärme für rund 20 Millionen Menschen liefern. Zuletzt hatte die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer eine Abwrackprämie vorgeschlagen.



Derweil will die CSU auf einer Klausurtagung am Starnberger See ihr Klimakonzept beschließen.