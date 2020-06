Nach dem Ölleck in einem russischen Kraftwerk am Nordpolarmeer bemühen sich die Behörden um die Eindämmung der Umweltschäden.

Zur Beseitigung der ausgelaufenen rund 20.000 Tonnen Diesel seien spezielle Einsatzkräfte in die Region geschickt worden, erklärte der Zivilschutz. Für die Beseitigung des Lecks habe man eine Lösung gefunden.



Die Umweltschutzorganisation Greenpeace geht davon aus, dass nur ein kleiner Teil des Brennstoffs abgefangen werden kann. Man müsse davon ausgehen, dass fast der ganze ausgelaufene Kraftstoff in der Natur bleiben werde, sagte ein Sprecher.



Zu dem Leck im Werk eines Nickelherstellers war es bereits Ende Mai gekommen. Der größte Teil des Dieselöls verteilte sich in die umliegenden Gewässer. Präsident Putin rief den nationalen Notstand aus.