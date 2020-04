Zur Stützung der Rohöl-Preise haben sich mehrere große Förderländer - die sogenannte OPEC-"Plus"-Gruppe - im Grundsatz auf eine Produktionskürzung verständigt.

In den Monaten Mai und Juni sollten jeden Tag zehn Millionen Barrel Rohöl weniger gefördert werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Für den anschließenden Zeitraum bis Dezember sei eine Kürzung um 8 Millionen Barrel pro Tag vorgesehen. US-Präsident Trump begrüßte die Einigung. Höhere Preise sind auch im Interesse der Vereinigten Staaten, deren umstrittene Förderung von Schieferöl sonst unwirtschaftlich ist.



Der Ölpreis war in den vergangenen Wochen stark gefallen und vorübergehend auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren gesunken. Auslöser war unter anderem ein Preiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien, der mit der Einigung beendet werden soll. Hinzu kommt eine erheblich zurückgegangene Nachfrage durch die Wirtschaftskrise im Zuge der Corona-Pandemie.