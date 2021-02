Nachdem dutzende Tonnen Öl ins Meer gelaufen sind, hat Israel seine Mittelmeerstrände für Besucher gesperrt.

Die Menschen wurden aufgerufen, aus Rücksicht auf ihre Gesundheit nicht schwimmen zu gehen und nicht am Strand Sport zu treiben. Die Ölpest hatte in den vergangenen Tagen schwere Schäden angerichtet. Besonders betroffen war die Tierwelt, Schildkröten waren mit einem schwarzen Film bedeckt, ein junger Finnwal wurde tot an den Strand gespült.



Der Grund für die Verschmutzung ist bislang unklar. Tausende von Freiwilligen halfen am Wochenende dabei, die Strände zu reinigen. Die Natur- und Parkbehörde teilte mit, dass es sich um die schlimmste Naturkatastrophe seit Jahren handele. Regierungschef Netanjahu kündigte einen Plan zur Säuberung der Strände an.

