Die Gespräche der Opec mit Nichtmitgliedern wie Russland über eine Kürzung der Öl-Fördermengen sind ohne Einigung vertagt worden.

Das teilte das Generalsekretariat der Organisation ölexportierender Staaten am Abend in Wien mit. - Die Ölpreise sanken daraufhin an den Märkten um etwa acht Prozent. Der Ölpreis steht unter Druck, weil wegen des Coronavirus ein Konjunktureinbruch befürchtet wird.