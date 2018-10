Russland und Saudi-Arabien stellen eine Anhebung ihrer Ölproduktion in Aussicht.

Das kündigten Präsident Putin und Energie-Minister al-Falih auf einer Konferenz in Moskau an. Der Ölpreis war zuletzt auf rund 85 Dollar pro Barrel und damit den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegen. Als Gründe gelten Produktionsrückgänge in Ländern wie Venezuela und die Sorge, dass die US-Sanktionen gegen den Iran zu einem Rückgang der Versorgung führen könnten.



Putin betonte, der aktuelle Ölpreis sei zu hoch. Erst kürzlich hatte US-Präsident Trump die Förderländer der Opec aufgefordert, für niedrigere Preise zu sorgen.