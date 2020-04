Zumindest eine gute Nachricht gibt es in diesen Tagen in der Coronakrise: Wer derzeit ins Auto steigt, weil er vielleicht wieder seine Arbeit aufnehmen kann, muss an der Tankstelle weniger bezahlen. Die Preise für Benzin sind deutlich gefallen.

Doch diese gute Nachricht hat eine Kehrseite: Das etwas billigere Tanken ist die Folge beispielloser Turbulenzen auf dem Weltölmarkt – mit unabsehbaren Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und damit auch auf die deutsche. Weil die Mineralölkonzerne die Preissenkungen beim Rohöl nur verzögert und auch nicht vollständig an die Autofahrer weitergeben, ist das aktuell tobende Chaos beim Öl nicht unmittelbar an der Zapfsäule sichtbar, aber es rollt über alle Länder hinweg, die Öl produzieren oder konsumieren.

Zocker in Panik

Dass der Preis für US-Rohöl zur zeitnahen Auslieferung erstmals in den negativen Bereich fiel, ist historisch. Es bekommt Geld obendrauf, wer Öl kauft. Im konkreten Fall waren es Zocker, die plötzlich auf ihren Termingeschäften sitzen blieben und panisch verkauften, damit ihnen nicht plötzlich tatsächlich Öl angeliefert wurde. Zocker auf den Finanzmärkten werden wir in der Coronakrise noch viele sehen, wahrscheinlich auch in einer nahenden Eurokrise, und das ist schon Grund genug, sich Sorgen zu machen.

(imago / Levine-Roberts)Preissturz beim US-Erdöl – Was steckt dahinter?

Die Weltwirtschaft schwimmt bereits in billigem Öl, die Corona-Pandemie lässt die Nachfrage weiter einbrechen. Dies führte nun zu einem historischen und bizarren Ausnahmezustand am Markt: Der Preis für US-Erdöl sackte zwischenzeitlich erstmals auf unter Null.

Doch hinter diesem historischen Öl-Schock steht ein grundsätzliches Problem: Die Welt schwimmt im Öl und droht, daran zu ersticken. Die Lager sind randvoll. Die Notbremse der Ölförderländer, die die Fördermenge drastisch gekürzt haben, um den Preis zu stabilisieren, ist bereits verpufft. Ursache ist wiederum das Coronavirus: Wenn die Welt stillsteht, wird auch kein Öl benötigt. Und wo die Wirtschaft wieder angefahren wird, wie in China, steigt der Bedarf erst langsam.

Ölindustrie vor historischen Einbrüchen

Doch jeder Tag, an dem kein Öl verkauft werden kann, bringt Länder, die davon leben, dem Abgrund näher: Irak, Iran, Brasilien, Venezuela. Aber auch die ganz großen Produzenten wie Russland und Saudi-Arabien sind auf den Ölverkauf angewiesen. Und letztlich auch der größte Ölförderer der Welt, die USA. Hier kann das Fracking-Öl nur vergleichsweise teuer gefördert werden und daher steht die US-Ölindustrie – eine der wichtigsten Branchen der Corona-geplagten US-Volkswirtschaft – vor ebenfalls historischen Einbrüchen. Der aktuelle Ölpreis-Schock ist das Menetekel der kommenden Weltrezession.

Klemens Kindermann (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Klemens Kindermann ist seit 2009 Abteilungsleiter Wirtschaft und Gesellschaft und seit 2012 stellvertretender Chefredakteur beim Deutschlandfunk. Von 1991 bis 1997 war er Redakteur und Korrespondent der Deutsche Presse-Agentur (dpa). Danach wechselte er 1997 zur Wirtschafts- und Finanzzeitung "Handelsblatt", wo er als Fachredakteur, Desk-Chef im neu geschaffenen Newsroom und ab 2004 als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft & Politik tätig war.