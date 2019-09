Nach den Angriffen auf eine Raffinerie in Saudi-Arabien hat sich die dortige Ölproduktion laut Regierungsangaben weitgehend erholt.

Das Energieministerium in Riad teilte mit, im eigenen Land habe die Ölversorgung bereits wieder das übliche Niveau. Man könne zudem die volle Versorgung der Kunden in diesem Monat aufrechterhalten. Nach den Angriffen am Samstag war die Produktionsmenge auf etwa die Hälfte des normalen Volumens zurückgegangen.



Das Ministerium erklärte weiter, man habe noch keine Erkenntnisse darüber, wer die Attacken ausgeführt habe. Die US-Regierung dagegen hält es inzwischen für endgültig gesichert, dass der Iran verantwortlich ist. Regierungsvertreter sagten Nachrichtenagenturen, die Attacken seien vom Südwesten des Iran ausgegangen. Dabei seien nicht nur Drohnen, sondern auch Marschflugkörper eingesetzt worden.



US-Außenminister Pompeo wird heute zu Gesprächen in Saudi-Arabien erwartet, um mit dem Königshaus über mögliche Reaktionen auf die Angriffe zu sprechen.