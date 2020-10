Die USA haben neue Sanktionen gegen den iranischen Ölsektor angekündigt.

Das US-Finanzministerium teilte in Washington mit, das iranische Ölministerium sowie mehrere Unternehmen und Personen würden auf die Sanktionsliste gesetzt. Grund sei deren Unterstützung der Revolutionsgarden, die die USA als Terrororganisation eingestuft haben. Besitz der betroffenen Institutionen und Personen in den USA werde eingefroren, hieß es. US-Bürgern seien Geschäfte mit ihnen untersagt. Die Ölindustrie ist die größte Einnahmequelle des Landes.



US-Präsident Trump hatte das internationale Atomabkommen mit dem Iran im Mai 2018 einseitig aufgekündigt. Sechs Monate später hatten die USA ihre bislang härtesten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran in Kraft gesetzt.

