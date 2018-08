Vor dem heutigen ÖPNV-Gipfeltreffen haben die Grünen die Bundesregierung zu einer Nahverkehrsoffensive und einem Milliarden-Investitionsprogramm aufgerufen.

Bundestagsfraktionschef Hofreiter sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Bund müsse außerdem den Kommunen die Möglichkeit geben, eine Blaue Plakette einzuführen und die Hardware-Nachrüstung von schmutzigen Dieseln auf Kosten der Konzerne durchzusetzen. Hofreiter erinnerte an den sogenannten "Diesel-Gipfel" vor einem Jahr. Die damals versprochenen Finanzhilfen für die Kommunen müssten endlich in den Haushaltsplan gestellt werden, mahnte er. Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Miersch sprach sich für eine Neuausrichtung der Verkehrspolitik aus. Dazu gehörten gesetzliche Vorgaben für niedrigere CO2-Grenzwerte ebenso wie Reformen bei Subventionen und Steuern. Das Dieselprivileg gehöre auf den Prüfstand, betonte Miersch.



In Berlin kommen heute Bundesverkehrsminister Scheuer und Umweltministerin Schulze mit den Oberbürgermeistern von Bonn, Essen, Mannheim, Reutlingen und Herrenberg zusammen. Sie wollen unter anderem Ideen für einen attraktiveren Nahverkehr vorstellen.