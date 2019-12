Wer mit dem Stadtbus, der Straßen- oder U-Bahn fährt, muss im kommenden Jahr oft mehr bezahlen.

Die meisten großen Verkehrsverbünde erhöhen laut Deutscher Presse-Agentur die Preise. So wird es zum Beispiel für Kunden im Rheinland, in Berlin, Brandenburg, im Großraum Hamburg, Bremen und im Rhein-Main-Gebiet teurer.



Die Verkehrsunternehmen verlangen zwischen 1,3 und 3,3 Prozent mehr von ihren Kunden. Sie begründen das mit höheren Gehältern für Mitarbeiter und gestiegenen Krafstoff-Preisen.



In Süddeutschland dagegen erhöhen sich die Preise für Stadtbusse, Straßen- und U-Bahnen vielerorts nicht. Im Großraum München etwa hat eine Tarifreform Mitte Dezember dazu geführt, dass die Tickets im Schnitt sieben Prozent günstiger geworden sind.