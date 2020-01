Die Fahrgastzahlen bei Bussen und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr haben einen neuen Rekord erreicht.

Laut Hochrechnungen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen wurden 2019 mehr als 10 Milliarden Mal Passagiere befördert. Das sei ein Plus von 0,3 Prozent. Die Zahl sei damit im 22. Jahr der Erfassung kontinuierlich gestiegen, teilte der VDV mit. Der erneute Kundenzuwachs sei erfreulich. Das Wachstum falle aber deutlich niedriger aus als in früheren Jahren. Das sei für die Branche ein Signal, mehr und schneller in den Ausbau und die Grunderneuerung des ÖPNV zu investieren, um zusätzliche Angebote und Kapazitäten zu schaffen.