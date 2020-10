In Hessen haben Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr begonnen.

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, blieben unter anderem in Frankfurt, Wiesbaden und Kassel Bahnen und Busse in den Depots. Für morgen sind Warnstreiks in Niedersachsen und Bremen geplant, am Donnerstag folgt Nordrhein-Westfalen. Verdi will damit Druck in den laufenden Tarifverhandlungen aufbauen. Ziel der Gewerkschaft ist ein bundesweiter Tarifvertrag für die rund 87.000 Beschäftigten im ÖPNV.

