Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden Aufzug dichter Bewölkung, vereinzelt etwas Regen. Im Süden gebietsweise Auflockerungen und nachlassende Schauer. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tag im Norden etwas Regen, später teils heiter. Sonst wechselnd bewölkt und ab dem Mittag südlich des Mains einige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen. Temperaturen im Norden 13 bis 17, im Rest des Landes 16 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordhälfte heiter bis wolkig. In der Südhälfte nach Nebelauflösung zunehmende Bewölkung mit Schauern und Gewittern. 15 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.