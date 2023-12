Wetter: Nur im Westen meist trocken (pa/blickwinkel/S. Meyers)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag stark bewölkt, am ehesten im Süden größere Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 1 Grad in Niederbayern und 10 Grad am Rhein.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.