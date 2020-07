In der Debatte um mögliche Ausreisesperren für Landkreise mit hohen Corona-Zahlen haben mehrere Bundesländer klare Regelungen verlangt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff sagte im ZDF, es bestehe noch dringender Gesprächsbedarf. Man müsse differenzierte Lösungen haben, die vor allem verhältnismäßig sein müssten. Gerichtsurteile hätten gezeigt, dass man die Grundrechte nicht beliebig einschränken könne, betonte der CDU-Politiker.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci von der SPD hält lokale Ausreiseverbote in der Hauptstadt für schwer umsetzbar. In Berlin hätten Bezirke die Größenordnung von Landkreisen in anderen Bundesländern, sagte sie im RBB-Hörfunk. Es sei aber sinnvoll, wenn Menschen, die in Hotspots lebten, zuhause blieben. Das sei klarer und einfacher als wenn alle anderen Bundesländer Einreisesperren verhängen müssten.



Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion, Frei, plädierte für regionale Reisebeschränkungen. Lokal begenzte Lockdowns seien sachgerecht, weil dies die Chance eröffne, dass man in anderen Landesteilen das Schul- und Wirtschaftsleben aufrechterhalten könne, sagte Frei im Deutschlandfunk. Allerdings müssten alle Maßnahmen verhältnismäßig sein. Dafür könne man sie auch auf einzelne Kommunen beschränken.



Skeptisch äußerten sich Vertreter der Städte und Kommunen. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich gestern für Ausreisebeschränkungen ausgesprochen, um regionale Corona-Ausbrüche einzudämmen.



In der Debatte soll es morgen eine Schaltkonferenz von Kanzleramtschef Braun mit den Staatskanzleien der Länder geben. Ursprünglich war berichtet worden, dass die Beratungen schon heute fortgesetzt werden.

