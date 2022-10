Bei einer Massenpanik in einem Fußball-Stadion in Indonesien sind 125 Menschen ums Leben gekommen. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Bram Yudha)

So wurden nach offiziellen Angaben der örtliche Polizeichef entlassen und neun weitere Beamte suspendiert. Gegen mindestens 28 Sicherheitskräfte wird wegen der Tragödie ermittelt. Zuvor hatte die Regierung erklärt, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Zugleich kündigte sie die Bildung einer Gruppe aus Beamten, Fußballfunktionären und Medienvertretern an, die sich an der Untersuchung zur Ursache der Katastrophe beteiligen sollten. Der indonesische Präsident Widodo ordnete Entschädigungszahlungen für die Familien der Toten an. Danach sollen umgerechnet rund 3.300 Euro für jedes Opfer überwiesen werden.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.