In Österreich sollen die neuen Einschränkungen für Ungeimpfte mit einem verstärkten Einsatz der Polizei durchgesetzt werden.

Innenminister Nehammer sagte in Wien, man werde den Kontrolldruck in den nächsten Tagen durch Polizeistreifen deutlich erhöhen. Schwerpunktaktionen werde es etwa in der Gastronomie und im Dienstleistungsbereich geben.



In Österreich gilt seit heute die 2G-Regel für viele Bereiche des öffentlichen Lebens. So haben etwa in Lokalen und Restaurants, Fitnesscentern, Veranstaltungen und Friseursalons nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Die Regierung reagiert damit auf die hohen Infektionszahlen in dem Land und die starke Belastung der Krankenhäuser durch Covid-19-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt in Österreich derzeit 633.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.