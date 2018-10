In Österreich haben etwas mehr als 880.000 Menschen das Volksbegehren für ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie unterzeichnet.

Wie das Innenministerium am Abend bekanntgab, verpasste die Initiative der Ärztekammer und der Krebshilfe damit knapp das Ziel von 900.000 Unterschriften. Vizekanzler Strache, FPÖ, hatte zugesagt, dass er ab dieser Marke eine bindende Volksbefragung durchführen würde.



Anlass für die Initiative war die Entscheidung der konservativen Regierung aus ÖVP und FPÖ, an der bisherigen - und raucherfreundlichen Regelung - festzuhalten. Das heißt, dass die ursprünglichen Pläne der Vorgängerregierung aus SPÖ und ÖVP gekippt werden. Demnach hätte vom 1. Mai an das generelle Rauchverbot in der Gastronomie gelten sollen - so wie in vielen anderen europäischen Ländern.



Dennoch muss sich das Parlament, der Nationalrat, nun mit dem Thema befassen. Das ist ab einer Zustimmung von 100.000 Unterschriften vorgeschrieben.



Das gilt auch für die beiden weiteren Volksbegehren - zum einen für mehr Gleichstellung und die Verbesserung der Lebenswirklichkeit für Frauen (481.000 Unterstützer/innen), zum anderen für die Abschaffung der Rundfunkgebühren, die an den ORF fließen (320.000 Unterstützer/innen).