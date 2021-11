Österreich führt heute die sogenannte 2G-Regel im öffentlichen Leben ein.

Das bedeutet, dass zum Beispiel Restaurants und Friseursalons nur noch von Geimpften und Genesenen betreten werden dürfen. Nach Angaben von Bundeskanzler Schallenberg soll die Regelung mindestens bis Weihnachten in Kraft bleiben. Am vergangenen Wochenende verzeichneten die Impfzentren in Österreich eine deutliche Zunahme an Corona-Schutzimpfungen. Derzeit sind etwa 65 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei rund 570.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.