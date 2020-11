Nach dem islamistisch motivierten Anschlag von Wien fordert Österreichs Außenminister Schallenberg Konsequenzen in der EU.

Die Tat zeige, dass kein Land gegen solche Angriffe gefeit sei, sagte Schallenberg der Zeitung "Die Welt". Der Austausch zwischen den europäischen und internationalen Partnern müsse intensiviert werden, um potenzielle Gefährder identifizieren und überwachen zu können. Es sei jetzt wichtig, zusammen mit den anderen EU-Ländern die klare Botschaft zu senden, dass der politische Islam in Europa keinen Platz habe.



Ein 20-jähriger Islamist hatte am Montag in Wien vier Menschen getötet, bevor er von Polizisten erschossen wurde. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat reklamierte den Anschlag für sich.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.