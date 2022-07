Engpässe bei der Gasversorgung

Der Gasspeicher in Haidach in der Nähe von Salzburg werde nun an das österreichische Gasnetz angeschlossen werden müssen, kündigte die Energieministerin Gewessler in der "Süddeutschen Zeitung" an. Der Beschluss sei bereits rechtskräftig. Bisher war der Gasspeicher in Haidach nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen und hat vor allem Haushalte und Industrieunternehmen in Bayern mit Gas versorgt. Das Bundesland ist besonders von Gas abhängig.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.