Das hat die Regierung in Wien beschlossen. Ende April sollen die Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeheimen aufgehoben werden, Ende Juni alle sonstigen Sonderbestimmungen. SARS-CoV-2 sei dann keine meldepflichtige Krankheit mehr, hieß es. Auch sämtliche Corona-Krisenstäbe und Gremien in Österreich werden im Zuge der Entscheidung aufgelöst.

