In Österreich dringt die Opposition auf einen Rücktritt von Finanzminister Blümel, der in eine Parteispendenaffäre verwickelt sein soll.

Blümels Dementi reiche bei weitem nicht aus, sagte die Chefin der liberalen Neos, Meinl-Reisinger in Wien. Erschwerend komme hinzu, dass er als Finanzminister auch mit der Aufsicht über die Glücksspiel-Branche betraut sei. Blümel hatte gestern bestätigt, dass er bei der Staatsanwaltschaft als Verdächtiger in Ermittlungen rund um zwei Glückspielkonzerne geführt wird. Offenbar gehe es um den Vorwurf möglicher illegaler Spenden an seine Partei. Blümel gilt als enger Vertrauter von Bundeskanzler Kurz. Die Vorwürfe wies er zurück.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.