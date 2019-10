In Österreich hat sich das Ergebnis der Parlamentswahl nach Auszählung fast aller Briefwahlstimmen im Vergleich zu den Hochrechnungen noch leicht zugunsten der ÖVP verändert.

Wie das Innenministerium in Wien am Abend mitteilte, kommt die ÖVP auf 37,5 Prozent der Stimmen. Die Hochrechnungen sahen die Konservativen bei 37,1 Prozent. Die SPÖ liegt nun bei 21,2 Prozent, die rechtspopulistische FPÖ bei 16,2, die Grünen bei 13,8 und die liberalen Neos bei 8,1 Prozent. Das genaue Endergebnis wird für Donnerstag erwartet.



Die FPÖ will heute über Konsequenzen aus ihrer Wahlniederlage beraten. Dabei soll es auch darum gehen, ob Ex-Parteichef Strache aus der Partei ausgeschlossen wird. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Untreue. Die FPÖ büßte rund zehn Prozentpunkte ein.