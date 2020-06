Kurz vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat Österreichs Bundeskanzler Kurz noch einmal davor gewarnt, Staatsschulden in Europa zu vergemeinschaften.

Im Magazin "Focus" warb er für eine klare zeitliche Befristung der Nothilfe und für Kredite anstelle von Zuschüssen. Kurz sprach von einer schwierigen Notlage, in der sich die Länder gegenseitig helfen müssten; aber mit Augenmaß und Verantwortung.



Deutschland übernimmt am nächsten Mittwoch die EU-Ratspräsidentschaft. In der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, wie das Wiederaufbauprogramm in der Corona-Krise ausgestaltet werden soll. Österreich wird in seiner Haltung von Dänemark, Schweden und den Niederlanden unterstützt.