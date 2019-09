Schon Anfang September berichtete die Wiener Wochenzeitung "Falter" über die ÖVP. Die Partei von Ex-Kanzler Sebastian Kurz sei hochverschuldet, heißt es in den Berichten. Außerdem seien möglicherweise Wahlkampfkosten und Großspenden verschleiert worden.

Seit den Enthüllungen werden die Journalisten des "Falter" massiv angegriffen – auch von Journalistenkollegen. Er erlebe "eine Grenzüberschreitung, die ich in 25 Jahren, in denen ich Journalist bin, nicht erlebt habe. Und ich vermute, dass man sich von der ÖVP Inserate erhofft und Stimmung machen will, der kritisch über die ÖVP berichtet". In Österreich schaltet die Regierung Werbeanzeigen in Medien - zum Teil in erheblichem Umfang. Für die betroffenen Medien ist das eine wichtige Einkommensquelle.

"Sozialen Netzwerke mit Journalismus fluten"

Klenk bezog sich auch auf den Umgang von FPÖ-Politikern mit der Ibiza-Affäre von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, die zunehmend umgedeutet wird: "Es gibt auf der einen Seite Menschen, die das Ibiza-Video richtig einordnen. Das ist die nüchterne, rationale Seite. Politik kommuniziert aber heute nicht nur über uns klassische Medien, sondern auch über soziale Medien, über Echokammern."

Um dem zu begegnen, sollten klassische und seriöse Medien die sozialen Netzwerke mit Journalismus fluten, so Florian Klenk, der damit an eine Äußerung von ORF-Journalist Armin Wolf erinnerte.