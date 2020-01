Das österreichische Außenministerium ist nach eigenen Angaben Ziel eines Cyberangriffs auf seine IT-Systeme geworden.

Aufgrund der Schwere und der Art der Attacke könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen gezielten Angriff eines staatlichen Akteurs handele, wurde in Wien mitgeteilt.



Details wurden zunächst nicht publik gemacht.



In der Mitteilung heißt es weiter, in der Vergangenheit seien andere europäische Staaten Ziel ähnlicher Angriffe geworden.