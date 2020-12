In Österreich beginnt heute der dritte Lockdown.

Geschäfte müssen für drei Wochen schließen, Restaurants dürfen nur Essen außer Haus anbieten, Schulen und Universitäten bleiben im Fernunterricht. Kultureinrichtungen werden geschlossen. Außerdem gelten bis mindestens Mitte Januar Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Mit der Maßnahme will die Regierung in Wien die Verbreitung des Coronavirus weiter eindämmen. Ab 18. Januar soll es erste Lockerungen geben, aber nur für jene, die ein negatives Ergebnis eines Coronatests vorweisen können.



Zuletzt war das öffentliche Leben in Österreich von Mitte November bis Anfang Dezember heruntergefahren worden.

