Österreichs Kanzler Kurz gerät wegen neuer Korruptionsvorwürfe immer stärker unter Druck. Die Opposition fordert seinen Rücktritt. Mittlerweile stellt auch der Koalitionspartner der ÖVP - die österreichischen Grünen - die Handlungsfähigkeit von Kurz infrage. Grünen-Chef Kogler sagte in Wien, der Eindruck sei verheerend, der Sachverhalt müsse lückenlos aufgeklärt werden. Man könne nicht zur Tagesordnung übergehen.

Der Vizekanzler betonte, die Grünen hätten die Obleute aller Parlamentsparteien zu Gesprächen über das weitere Vorgehen eingeladen. Man habe eine gemeinsame Verantwortung für das Land. Die Opposition fordert den Rücktritt von Kurz. Kurz solle sich vor dem Parlament und der Öffentlichkeit verantworten, erklärte der stellvertretende SPÖ-Vorsitzende Leichtfried. Bundespräsident van der Bellen erklärte: "Wir sind Zeugen eines doch sehr ungewöhnlichen und schwerwiegenden Vorgangs geworden." Man müsse sich auf die Fundamente des Rechtstaats besinnen.

Erkaufte Berichterstattung und Umfragen?

In Österreich ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Bundeskanzler Kurz und mehrere Vertraute. Gestern waren Büros im Kanzleramt, im Finanzministerium und in der Zentrale der Regierungspartei ÖVP in Wien durchsucht worden. Laut Medienberichten geht es um Anzeigen und geschönte Meinungsumfragen in einer Zeitung. Das Team um den 35-jährigen Regierungschef Kurz soll sich seit 2016 mit Steuermitteln eine positive Berichterstattung in einem Boulevard-Medium erkauft haben, um so den Weg von Kurz an die Parteispitze und ins Kanzleramt zu ebnen. Die Mediengruppe Österreich bestreitet die Vorwürfe.



Gegen Kurz laufen bereits Ermittlungen wegen des Verdachts der Falschaussage vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre.

Kurz verteidigt sich gegen Korruptionsvorwürfe

Der ÖVP-Vorsitzende will trotz der Korruptionsermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn im Amt bleiben. Das bekräftigte der Regierungschef im ORF. Es gebe überhaupt kein Indiz dafür, dass er persönlich zum Beispiel in die Beauftragung für ihn günstiger Meinungsumfragen oder in das Schalten von Inseraten verwickelt sei, sagte Kurz. "Auch diesmal sind es wieder konstruierte Vorwürfe mit derselben Systematik. Es werden immer SMS aus dem Kontext gerissen, um daraus einen strafrechtlichen Vorwurf zu konstruieren", betonte der Kanzler.



Dass Umfragen zu seinen Gunsten manipuliert worden seien, sei schon deshalb abwegig, weil Dutzende Umfragen im fraglichen Zeitraum 2016 ganz ähnliche Werte für Parteien und Politiker ergeben hätten.

Politikwissenschaftler: Affäre wird politische Polarisierung weiter anheizen

Der österreichische Politikwissenschaftler Peter Filzmaier geht davon aus, dass Kurz die Ermittlungen politisch zwar zunächst überstehen kann. Dass er an seinem Amt festhalte, werde aber die Polarisierung im Land weiter anheizen, sagte Filzmaier in ORF. Das wahrscheinlichste Szenario sei, dass sich die Politik und die Öffentlichkeit nun monate- oder gar jahrelang - bis zum Abschluss des Verfahrens - mit der Frage beschäftigen werde, ob der Kanzler schuldig oder unschuldig sei. Die größten Risiken für Kurz bestünden im Verhalten des grünen Koalitionspartners und in dem der weiteren Beschuldigten. Sollte aus dieser Gruppe jemand Belastendes aussagen, würde eine neue Lage entstehen.

