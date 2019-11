In Österreich ist nach tagelangen Regen- und Schneefällen ein Mann tot aus den Trümmern seines Hauses geborgen worden.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur APA war sein Haus in Bad Kleinkirchheim in Kärnten von einem Erdrutsch zum Großteil zerstört worden. Auch im Salzburger Land, in der Steiermark und in Tirol herrscht erhebliche Lawinengefahr. In Südtirol waren gestern Abend nach heftigen Schneefällen 2.400 Menschen ohne Strom. Im Pustertal entgleiste nach einem Erdrutsch ein Zug, verletzt wurde niemand.