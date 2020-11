In der österreichischen Hauptstadt Wien hat es einen Angriff auf eine Synagoge gegeben.

Dabei sind nach Medienberichten mehrere Menschen verletzt worden, eine Person soll getötet worden sein. Die Lage ist noch unübersichtlich, die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Einige Medien berichten, der Täter sei auf der Flucht. Nach Angaben der "Kronen-Zeitung" hingegen soll er sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft gesprengt haben.



Die israelitische Kultusgemeinde in Österreich wies alle jüdischen Mitbürger an, ihre Wohnungen und Häuser nicht zu verlassen.

