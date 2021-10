In Österreich ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Bundeskanzler Kurz und mehrere Vertraute. In einer Mitteilung hieß es, es bestehe der Verdacht der Untreue, der Bestechlichkeit sowie der Bestechung in - Zitat - "unterschiedlichen Beteiligungsformen".

Im Zuge der Ermittlungen wurden heute Büros im Kanzleramt, im Finanzministerium und in der Zentrale der Regierungspartei ÖVP durchsucht. Wie mehrere Medien berichteten, soll es um Korruption im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Anzeigen und geschönten Meinungsumfragen in der Zeitung "Österreich" gehen. Laut Staatsanwaltschaft soll dafür Geld aus dem Budget des Finanzministeriums verwendet worden sein.



Die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Schwarz sprach am Mittag von falschen Anschuldigungen. Es gehe darum, die Volkspartei und Kanzler Kurz massiv zu beschädigen. Die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und Neos dringen unterdessen auf eine Sondersitzung des Parlaments. Der SPÖ-Vorsitzende Leichtfried forderte, Kurz müsse sich neben der Justiz auch vor dem Parlament und der Öffentlichkeit verantworten. Der Bundeskanzler stehe im Verdacht schwerer Straftaten, so etwas habe es noch nie gegeben. FPÖ-Chef Kickl forderte Kurz zum Rücktritt auf. Sollte Kurz von sich aus keine Konsequenzen ziehen, wolle die FPÖ einen Misstrauensantrag einbringen, hieß es.



Gegen Kurz laufen bereits Ermittlungen wegen des Verdachts der Falschaussage vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.