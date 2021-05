Gegen Österreichs Bundeskanzler Kurz wird wegen des Vorwurfs der Falschaussage ermittelt.

Ihm wird vorgeworfen, im Untersuchungsausschuss zur so genannten "Ibiza-Affäre" falsche Angaben gemacht zu haben. Kurz hat die Ermittlungen inzwischen bestätigt, die Vorwürfe selbst aber zurückgewiesen. Er habe die Fragen in dem Ausschuss stets wahrheitsgemäß beantwortet. Einen Rücktritt schloss er aus. Konkret geht es nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA um die Frage, ob Kurz in die Nominierung eines Vertrauten für den Chefposten der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG eingebunden war. Kurz hatte dies bestritten; nach Ansicht der Opposition beweisen Chatnachrichten das Gegenteil.



Die "Ibiza-Affäre" hatte in Österreich im Mai 2019 zum Bruch der Regierungskoalition zwischen der ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ sowie zu vorgezogenen Neuwahlen geführt. Hintergrund war ein heimlich auf Ibiza gedrehtes Video, in dem der FPÖ-Politiker Strache Staatsaufträge im Gegenzug für Wahlkampfhilfe in Aussicht stellt.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.