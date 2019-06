Nach den Diskussionen über mutmaßliche Polizeigewalt bei einer Klima-Demonstration in Wien hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen vier Beamte eröffnet.

Wie die Behörde mitteilten, seien drei Polizisten namentlich bekannt, ein vierter Beschuldigter noch nicht. Nach den bisher vorliegenden Erhebungen bestehe unter anderem der Verdacht der schweren Körperverletzung unter Ausnützung einer Amtsstellung, heißt es in der Mitteilung.



Die Diskussionen über den Einsatz, bei dem nach Polizeiangaben rund 100 Klima-Aktivisten am vergangenen Freitag eine Sitzblockade auf dem Wiener Ring organisiert hatten, waren durch mehrere Video-Veröffentlichungen in den vergangenen Tagen aufgekommen. Am Wochenende wurden Aufnahmen gezeigt, auf denen mehrere Polizisten einen Demonstranten festhalten, während ein anderer Polizist mehrfach mit großer Gewalt auf ihn einschlägt.

Simulierten Beamte, einen am Boden liegenden Deutschen zu überfahren?

Am Montagabend machte dann ein Video die Runde, auf dem zwei Polizisten einen deutschen Demonstranten auf den Boden drücken und mit dem Kopf unter ein Auto zerren. Als der Wagen losfährt, reißen die Beamten den Mann im letzten Moment weg. Der Aktivist soll laut eigenen Angaben 600 Euro Verwaltungsstrafe bezahlen, weil er sich Aufforderungen der Polizei widersetzt habe.



Der Polizist und Grünen-Politiker Oliver von Dobrowolski schrieb auf Twitter zu einem angehängten Foto, "der rechte Beamte hat sein linkes Knie (welches im Nacken der Person sitzt) noch hinter dem rechten Knie, und dieses befindet sich schon im Radkasten " So fixiere man niemanden.

Ein Polizist soll einem Demonstraten die Hand gebrochen haben

Neben diesen Vorfällen berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA zudem von einem 35 Jahre alten Mann, der nach eigenen Angaben von einem Polizisten verletzt wurde. Die Polizei habe ihn nicht aus der Sitzblockade weggetragen, sondern an den Armen genommen und ihm die Hände nach innen gedrückt. Dabei habe ihm ein Polizist die Hand gebrochen.

"Die Wiener Polizeispitze ist komplett befangen"

Wiens Vizepolizeipräsident Lepuschitz versuchte gestern Abend im ORF noch, den Einsatz und den Vorfall mit dem Polizeiauto zu rechtfertigen. Lepuschitz betonte, dass sich Polizisten nicht aussuchen könnten, unter welchen Umständen sie Menschen festzunehmen hätten. Außerdem hänge es bei Aufnahmen oft "von der Perspektive" ab. Heute räumte die Polizei dann via Twitter ein, dass es sich dabei tatsächlich um eine "gefährliche Situation" gehandelt habe.



Der Chefredakteur des österreichischen Magazins "Falter" rief Justizminister Jabloner auf, die Weisung zu geben, eine andere Staatsanwaltschaft und Polizeibehörde mit der Untersuchung beauftragt: Die Wiener Polizeispitze ist komplett befangen - und politisch betroffen. Das ist keine unabhängige Prüfung mehr."