Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz klagen im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus im Tiroler Ski-Ort Ischgl auf Schadenersatz.

Der österreichische Verbraucherschutzverein reichte beim Landesgericht Wien erste Zivilklagen gegen die Republik Österreich ein, wie die private Organisation

mitteilte. Es handele sich nicht um eine Sammelklage. Insgesamt hätten sich mehr als 6.000 Tirol-Urlauber bei dem Verein als Geschädigte gemeldet. Ihrer Ansicht nach haben die Verantwortlichen in Ischgl im Februar nach den Coronavirus-Ausbrüchen zu spät reagiert. Die Tiroler Behörden hatten die Vorwürfe zurückgewiesen.



Der Corona-Ausbruch in einer Bar in Ischgl im Februar trug zur Verbreitung des Virus in ganz Europa bei.

