Die österreichischen Sozialdemokraten haben Pamela Rendi-Wagner zur neuen Parteivorsitzenden gewählt.

Sie erhielt auf dem Parteitag in Wels 97,8 Prozent der Delegiertenstimmen. Die 47-jährige Medizinerin ist die erste Frau an der Spitze der SPÖ. Rendi-Wagner folgt auf Ex-Bundeskanzler Kern, der im September seinen Rücktritt als Parteichef und im Oktober seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hatte. Die SPÖ ist seit der Wahlniederlage vor einem Jahr in der Opposition.