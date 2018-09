Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs und ehemalige Bundeskanzler Kern will bei der Europawahl im Mai 2019 als Spitzenkandidat der SPÖ antreten.

Den Parteivorsitz wolle er spätestens nach der Wahl abgeben, sagte Kern in Wien. Nach der Niederlage bei der Nationalratswahl im Oktober 2017 hatte er das Kanzleramt an den Vorsitzenden der konservativen ÖVP, Kurz, abtreten müssen und wurde Oppositionsführer. In der SPÖ hatte es zuletzt einen Machtkampf unter anderem zwischen Kern und dem ehemaligen Verteidigungsminister Doskozil gegeben.