In Österreich sind nach dem Mord an einem tschetschenischen Dissidenten zwei Männer festgenommen worden.

Es soll sich um den mutmaßlichen Schützen und einen möglichen Helfer handeln. Gestern Abend war in Gerasdorf nahe Wien ein Mann durch einen Kopfschuss getötet worden. Das Opfer galt als Gegner des tschetschenischen Präsidenten Kadyrow. Der 43-Jährige war seit 2007 als Flüchtling in Österreich gemeldet und hatte dort politisches Asyl beantragt. Medienberichten zufolge war ihm Personenschutz angeboten worden, was er aber abgelehnt habe.



Exil-Tschetschenen kündigten für Dienstagnachmittag eine Demonstration vor der russischen Botschaft in Wien an.