Die österreichische Fluggesellschaft AUA soll in der Corona-Krise mit 600 Millionen Euro unterstützt werden.

Die Hälfte davon entfalle auf staatlich garantierte Bankkredite, sagte Bundeskanzler Kurz in Wien. 150 Millionen Euro erhalte die AUA vom Staat als frisches Eigenkapital, weitere 150 Millionen schieße das Mutterunternehmen Lufthansa zu.



Im Gegenzug erhalte Österreich eine zehnjährige Standortgarantie für die Airline. Mit der Lufthansa sei zudem vereinbart worden, dass das Drehkreuz in Wien genauso stark wachsen solle wie die Flughäfen Frankfurt am Main und München. Kurz sprach von einer guten Nachricht für den Standort Österreich. Viele unter den 7.000 AUA-Beschäftigten könnten aufatmen.

Keine Tickets mehr unter 40 Euro

Die Regierung aus ÖVP und Grünen verlangt für das Rettungspaket mehr Einsatz der Fluggesellschaft für Klimaziele. Außerdem soll es künftig keine Tickets für unter 40 Euro mehr geben. Umweltministerin Gewessler sagte, man wolle vermeiden, dass Flugtickets angeboten würden, die billiger seien als die tatsächlichen Kosten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.