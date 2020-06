Die österreichische Fluggesellschaft AUA soll in der Corona-Krise mit 600 Millionen Euro unterstützt werden.

Die Hälfte davon entfalle auf staatlich garantierte Bankkredite, sagte Bundeskanzler Kurz in Wien. 150 Millionen Euro erhalte die AUA vom Staat als frisches Eigenkapital, weitere 150 Millionen schieße das Mutterunternehmen Lufthansa zu. Im Gegenzug erhalte Österreich eine zehnjährige Standortgarantie für die Airline. Mit der Lufthansa sei zudem vereinbart worden, dass das Drehkreuz in Wien genauso stark wachsen solle wie die Flughäfen Frankfurt am Main und München. Kurz sprach von einer guten Nachricht für den Standort Österreich. Viele unter den 7.000 AUA-Beschäftigten könnten aufatmen.



Die Regierung aus ÖVP und Grünen verlangt für das Rettungspaket mehr Einsatz der Fluggesellschaft für Klimaziele. Außerdem soll es künftig keine Tickets für unter 40 Euro mehr geben. Umweltministerin Gewessler sagte, man wolle vermeiden, dass Flugtickets angeboten würden, die billiger seien als die tatsächlichen Kosten.