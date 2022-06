EU-Asylrecht

Rettungswesten und Schlauchboote, die von Migranten zurückgelassen wurden, werden auf der griechischen Insel Lesbos gesammelt und aufgestapelt (Archivbild) (picture alliance / Photoshot)

Innenminister Karner sagte der Zeitung "Die Welt", Migranten sollten künftig von der EU in Drittstaaten zurückgeschickt und deren Anträge dort geprüft werden. Wer Anspruch auf Asyl habe, erhalte Schutz in der EU. Wer hingegen nicht schutzberechtigt sei, müsse wieder in sein Herkunftsland zurückkehren. Im Gegenzug könne man die kooperierenden Drittstaaten wirtschaftlich unterstützen. Der ÖVP-Politiker äußerte sich im Vorfeld des morgigen Treffens der EU-Innenminister.

Eine automatische Verteilung von Flüchtlingen nach Quoten lehnte Karner indes als Anreiz für illegale Migration ab. Solche seien lediglich ein Signal, sich auf den Weg zu machen, da man auf jeden Fall in einem EU-Land landen werde.

