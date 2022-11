Finanzierung von Entlastungspaketen

Das kündigten Vizekanzler Kogler von den Grünen und Finanzminister Brunner von der ÖVP in Wien an. Konkret wird bei Öl- und Gasfirmen der Durchschnittsgewinn der Jahre 2018 bis 2021 zugrunde gelegt. Steigt der Gewinn um mehr als 20 Prozent über diesen Durchschnitt, so sollen 40 Prozent davon abgeschöpft werden. Wie die Zeitung " Der Standard " berichtet, soll die Maßnahme rückwirkend ab Juli in Kraft treten und Ende 2023 beendet werden. Stromerzeuger sollen zudem maximal 140 Euro pro Megawattstunde vom Umsatz behalten dürfen, bei Investitionen in Erneuerbare Energien höchstens 180 Euro, meldet die Zeitung " Die Presse ". Darübergehende Einnahmen schöpfe das Finanzamt ab. Die Regierung in Wien setzt mit der sogenannten Übergewinnsteuer eine EU-weite Vereinbarung um.