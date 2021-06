In Österreich tritt der Vorsitzende der FPÖ, Hofer, zurück.

Das berichten österreichische Medien. Hofer teilte mit, er habe nach seinem dreiwöchigen Reha-Aufenthalt in Baden beschlossen, das Amt nicht länger auszuüben. Sein Amt als Dritter Nationalratspräsident wolle er aber behalten.



Hofer begründete den Rückzug auch mit Querelen an der Parteispitze und einer Führungsdebatte. Er räumte zudem ein, dass die Zeit nach der sogenannten Ibiza-Affäre und dem Ende der Regierungskoalition für die FPÖ nicht einfach gewesen sei.



In den letzten Monaten sei es gelungen, die Partei wieder zu stabilisieren und in Umfragen an die 20-Prozent-Marke heranzuführen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.