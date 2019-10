Die FPÖ hat nach ihrem schlechten Abschneiden bei der Wahl in Österreich die Mitgliedschaft von Ex-Parteichef Strache suspendiert.

Sollten sich die Vorwürfe in der Spesenaffäre erhärten, könnte sogar der komplette Ausschluss aus der Partei folgen, sagte FPÖ-Chef Hofer nach stundenlangen Beratungen der Parteigremien. Strache selbst hatte am Vormittag erklärt, dass er seine Mitgliedschaft vorerst ruhen lassen werde. Dies sollte allerdings nur solange gelten, bis die Vorwürfe gegen ihn aufgeklärt seien. Gegen den ehemaligen Vize-Kanzler Österreichs wird wegen des Verdachts auf Untreue ermittelt.



Wie Hofer weiter mitteilte, soll der ehemalige österreichische Innenminister Kickl neuer Fraktionschef der FPÖ im Parlament werden. Er selbst solle als stellvertretender Präsident des Nationalrats vorgeschlagen werden, so Hofer.