Der frühere Leiter der Bundesanstalt Statistik Österreich, Pesendorfer, hat den Versuch der politischen Einflussnahme auf seine Behörde bestätigt.

In einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" sagte Pesendorfer auf die Frage, ob es Versuche, auf die Objektivität der Statistik Austria Einfluss zu nehmen, gab: "Ganz klar ja". Er habe dieses "Ansinnen aber immer zurückgewiesen und auf die Unabhängigkeit seiner Einrichtung verwiesen. Konkrete Namen nennt Pesendorfer nicht, aber: "Dass die Regierung Kurz nicht zufrieden war mit mir an der Spitze der Statistik Austria, ist kein Geheimnis. Und in dem Sinn haben sie sich dann gegen eine Verlängerung meines Vertrags entschieden." Pesendorfer hatte die Behörde von 2010 bis 2019 geleitet.



Nach Ansicht des Ökonomen ist die finanzielle Ausstattung des österreichischen Statistikamtes auch heute noch nicht ausreichend. Gleichwohl sei die Behörde handlungsfähig. So habe sein Nachfolger "die Vorabberichte an das Kanzleramt ausgesetzt und prüfen lassen". Pesendorfer mahnte im Umgang mit Statistiken und Umfragen mehr Transparenz an. "Wenn mir ein Institut noch nie untergekommen ist, dann wäre ich doppelt vorsichtig. Bevor ich deren Zahl für bare Münze nehme, sollte ich das Institut selbst überprüfen."



Die zuständige Staatsanwaltschaft in Österreich ermittelt derzeit, ob mit Regierungsgeldern manipulierte Umfragen und Artikel in einem Medienhaus finanziert wurden.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.