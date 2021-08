Der ehemalige österreichische Vizekanzler Strache ist wegen Bestechlichkeit im Amt zu einer 15-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Das Wiener Landgericht sah es als erwiesen an, dass der frühere Vorsitzende der rechtspopulistischen FPÖ zugunsten einer Privatklinik Einfluss auf ein Gesetz genommen hat. Im Gegenzug sollen Spenden an die Partei geflossen sein und Strache private Vergünstigungen erhalten haben. Es war das erste Strafverfahren gegen ihn infolge der sogenannten Ibiza-Affäre.



Ein heimlich auf der spanischen Insel gedrehtes Video hatte gezeigt, wie Strache vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte im im Gegenzug für Wahlkampfhilfe Staatsaufträge in Aussicht stellte. Im Zuge der Ermittlungen fanden Beamte auf Straches Handy weitere Hinweise auf Bestechung. Strache hatte jegliche Vorwürfe zurückgewiesen.

