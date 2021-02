Die österreichische Regierung rechnet frühestens um Ostern herum mit weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen etwa für Hotels und die Gastronomie.

Das gelte auch für den Kulturbereich, sagte Kanzler Kurz nach Beratungen mit den im Parlament vertretenen Parteien sowie Experten und Vertretern der Bundesländer in Wien. Am 1. März wolle man erneut über die Situation sprechen. Das Infektionsgeschehen sei nach der Öffnung des gesamten Handels stabil. Allerdings habe in Ostösterreich die britische Virus-Variante zugenommen, in Tirol die südafrikanische.



Auch in Deutschland will sich die Bundesregierung in der Frage möglicher Lockerungen der Corona-Regeln zu Ostern noch nicht festlegen. Man wolle die Entwicklung der nächsten Wochen abwarten und dann bewerten, welche Lockerungen zu welchem Zeitpunkt möglich seien, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.